- Dacian Nastai, antrenorul satmarean care a mai antrenat la Simleu Silvaniei in perioada cand echipa era in Liga a II-a, s-a despartit de formatia de la poalele Magurii. Tehnicianul din judetul vecin a primit o oferta tentanta din partea FCSB Clinceni, fosta Unirea Constanta, care va evolua in Liga a…

- Dacian Nastai (49 de ani), antrenor care a pregatit-o sezonul trecut pe Sportul Șimleu, in Liga 3, a fost ofertat sa preia postul de „principal” la noul „satelit” al FCSB-ului din Liga 2, FCSB Academia Clinceni. Așa cum GSP.ro a anunțat pe 26 iunie, FCSB va avea un „satelit” in sezonul urmator al ligii…

- Urmare a evenimentului produs pe strada Paltinișului in seara zilei de 6 iunie, in urma activitaților informativ-operative, polițiștii baimareni au identificat trei persoane banuite de comiterea faptelor de tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Este vorba despre trei tineri de 20, 22…

- In urma acțiunii de selecție de la Satu Mare și Baia Sprie, patru copii ai clubului FC VIITORUL CAREI vor participa luni la Aleșd la urmatoarea etapa de selecție. La categoria de copii nascuți in 2010 vom fi reprezentați de: Noris Nintaș, Abel Miklos si Șerban Dan iar la grupa 2011 de Gabriel Pașca.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a sezonului recent incheiat de Liga 1, la finalul caruia CFR Cluj a caștigat titlul, iar Dinamo, Clinceni și Gaz Metan au retrogradat. CFR da 3 jucatori, la fel ca vicecampioana FCSB. Antrenorul sezonului vine tot de la Cluj, și anume Dan Petrescu.…

- Antrenorul formației FC Botoșani , Marius Croitoru, nu a fost deloc suparat dupa infrangerea din barajul pentru Conference League, 0-2 cu Universitatea Craiova . „A fost un meci frumos, un meci pe contre, cu ocazii, cu goluri, cu eliminari… Felicit echipa Craiovei și pentru loc, și pentru calificarea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 10 mai, pana la ora 15.00, in Baia Mare, pe bd. Traian nr.5, 7, str. Oituz nr. 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, 4B, 6, 6A, din cauza unei conducte sparte. Tot din cauza unei conducte sparte, tot marti, 10 mai, pana la ora 13.00 nu au […]…

- Sportul Simleu a iesit din „hora” retrogradarii cu patru etape inainte de finalul sezonului. Echipa condusa de Dacian Nastai s-a impus miercuri, in cadrul etapei a VI-a a play-out-ului, cu scorul de 2 – 1 pe terenul formatiei Progresul Somcuta Mare. In urma acestui rezultat, gruparea de la poalele Magurii…