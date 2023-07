Antonia a făcut liposucție după ultima naștere. Cum se menține acum! Antonia a facut liposucție dupa ultima naștere. Cum se menține acum! Se spune despre Antonia ca este una dintre cele mai frumoase artiste din showbiz-ul autohton. Vedeta are un chip angelic și un corp perfect tonifiat. Vazand-o, nu ai putea ghici ca a trecut deja prin trei sarcini. Aceasta a recunoscut ca sarcinile și nașterile și-au pus amprenta asupra corpului ei, dar artista face eforturi pentru a ramane in forma. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de •AntoniA• (@antonia) Puțini sunt aceia care știu ca, dupa a treia naștere, Antonia a apelat la operația de liposucție.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

