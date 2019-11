Antilopele au devorat trandafirii

Stiri pe aceeasi tema

- Siya Kolisi, capitanul Africii de Sud, a devenit primul jucator de culoare care a condus nationala Springboks la castigarea Cupei Mondiale de rugby, sambata, dupa victoria cu 32-12 inregistrata in fata selectionatei Angliei, in finala de la Yokohama (Japonia). "Vreau sa multumesc intregii…

- Nationala Africii de Sud a castigat cea de-a noua editie a Cupei Mondiale la rugby, desfasurata in Japonia, invingand in finala, la Yokohama, reprezentativa Angliei cu scorul de 32-12 (12-6).

- Sud-africanul Chelsin Kolbe s-a refacut dupa accidentarea la glezna suferita in grupele Cupei Mondiale de rugby 2019 si se va numara printre titularii echipei Springboks in finala impotriva reprezentativei Angliei, programata sambata la Yokohama (Japonia), a anuntat joi

- Selectionata de rugby a Angliei a urcat pe prima pozitie in ierarhia mondiala dupa victoria inregistrata sambata, la Yokohama, in fata reprezentativei Noii Zeelande (19-7), in urma careia s-a calificat in finala Cupei Mondiale 2019, care are loc in Japonia.

- Africa de Sud s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby, duminica, dupa ce a invins Țara Galilor, la Yokohama, scor 19-16. Astfel, Africa de Sud a obținut a treia calificare din istorie in finala Cupei Mondiale de rugby. Precedentele doua, in 1995 și 2007, au fost caștigate, ultima chiar in fața…

- Reprezentativa Africii de Sud s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby invingand, duminica, la Tokyo, cu scorul de 26-3, selectionata tarii gazda a competitiei, Japonia potrivit news.roAfrica de Sud va intalni in penultimul act, duminica, 27 octombrie, la Yokohama, nationala Tarii…