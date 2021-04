Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,4% in zona euro si cu 1,3% in UE, in trimestrul patru din 2020 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Cipru, Luxemburg, Lituania, Estonia, Cehia, Germania, Croatia, Malta, Belgia, Portugalia, Olanda, Slovenia,…

- In 2020, costul orar mediu al fortei de munca in industrie era de 28,8 euro in UE si de 34,8 euro in zona euro, in timp ce in constructii era de 25,6 euro in UE si de 29 euro in zona euro, iar in servicii de 28,2 euro in UE si de 31,1 in zona euro.Intre 2019 si 2020, costul orar al fortei de munca in…

- Romania nu este singura in decizia de a merge mai departe cu administrarea vaccinului AstraZeneca, in jur de zece state UE, printre care Grecia, Polonia, Ungaria, Cehia și Finlanda, stabilind același lucru. Oficialii din aceste state au spus ca nu exista dovezi privind o legatura cauzala intre vaccinare…

- Germania a suspendat luni, „cu titlu preventiv”, utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al laboratorului britanico-suedez AstraZeneca. Decizii identice au mai luat Spania, Franta, Italia, Islanda, Norvegia, Danemarca si Olanda. Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania si Luxemburg oprisera de la utilizare…

- Romania nu a primit vaccin produs de AstraZeneca din lotul de un milion de doze din care doua persoane din Austria fusesera imunizate si au avut reactii adverse, a precizat astazi Andrei Baciu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, potrivit Agerpres. „Aceasta situatie a pornit de la doua…

- Google anunța lansearea unei competiții dedicate țarilor din Europa Centrala și de Est, prin care va distribui 2 milioane de euro in granturi catre organizații din Romania și alte 10 țari din regiune, pentru susținerea unor proiecte caritabile. Aceste granturi urmaresc sa susțina alfabetizarea digitala…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana vor primi in mod semnificativ mai puține doze de vaccin impotriva coronavirusului produs de Pfizer decat era programat inițial, dupa ce firma americana a redus livrarile, noteaza BBC . Șase țari membre UE au numit situația „inacceptabila” și au avertizat ca se ”scade…