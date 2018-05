Anthony Hopkins, confundat cu un homeless de trecători. Marele actor interpreta îl pe Regele Lear Sir Anthony Hopkins a fost confundat cu o persoana fara adapost de catre un membru din public, in timp ce il interpreta pe Regele Lear. Pentru acest rol, actorul a fost filmat impingand un carucior de supermarket in care parea sa aiba toate bunurile sale, pe strazile din orasul englez Stevenage. Incidentul a fost povestit de regizorul filmului, Richard Eyre. „In timp ce filmam acolo, o femeie care se deplasa cu un scuter s-a apropiat de Tony (Anthony Hopkins) si i-a spus: «Stii, exista un camin putin mai incolo. Ai putea sa iti duci caruciorul acolo»", a povestit regizorul, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

