Stiri pe aceeasi tema

- Sir Anthony Hopkins, in varsta de 83 de ani, a devenit cea mai in varsta persoana nominalizata la Oscar la categoria ‘Cel mai bun actor’, pentru prestația sa din ‘The Father’, informeaza contactmusic.com. El „se va lupta” pentru aceasta distincție cu Riz Ahmed (‘Sound of Metal’), regretatul Chadwick…

- „Colectiv”, primul film romanesc nominalizat la Oscar Foto: AP/Agerpres. România are pentru prima data un film nominalizat la premiile Oscar: documentarul "Colectiv", de Alexander Nanau. Într-un an pandemic, competitia este dominata de Netflix, cu nu mai putin de 35 de…

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regaseste pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, institutia care decerneaza aceste trofee. La categoria cel mai bun film vor concura…

- Marți dupa-amiaza, intr-o ceremonie virtuala, prezentata de la Londra, Academia Britanica de Film (BAFTA) a facut cunoscute nominalizarile sale pentru anul 2020. Pentru prima oara in istoria de decenii a premiilor, Romania a reușit sa aiba o pelicula nominalizata: Colectiv, documentarul lui Alexander…

- Gala decernarii Globurilor de Aur a avut loc intr-un format restrans, prin videoconferințe, fara covor roșu și fara șampanie. Premiile sunt acordate pentru 25 de categorii și sunt votate de membrii Asociației Presei Straine de la Hollywood. Actrițele Tina Fey și Amy Poehler au fost din nou gazdele evenimentului.…

- Chadwick Boseman, care a decedat in 2020, a castigat postum premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula „Ma Rainey’s Black Bottom”, duminica seara, in cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, informeaza click.ro. In cadrul acestui film, celebrul…

- Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câstigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic gratie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului…

- Lungmetrajele „Never Rarely Sometimes Always” si „Minari” au primit cele mai multe nominalizari pentru Independent Spirit Awards, care vor fi acordate anul acesta pe 22 aprilie, potrivit news.ro. Drama „Never Rarely Sometimes Always”, despre obstacolele pe care o adolescenta trebuie sa le…