Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece elefanti salbatici din China care au parasit o rezervatie naturala au inceput sa se deplaseze din nou dupa o zi de odihna petrecuta intr-o mica padure de la periferia orasului Kunming din sud-vestul Chinei, reluand astfel o calatorie de peste un an si de peste 500 de kilometri, care a…

- Anthony Fauci solicita Chinei sa publice dosarele medicale ale unor cercetatori chinezi, care au prezentat o condiție medicala asemanatoare bolii Covid-19. Acest demers ar ușura cercetarile in ceea ce privește originea noului coronavirus, conform consilierului medical de la Casa Alba. Relațiile dintre…

- Consilierul medical al Casei Albe, dr. Anthony Fauci, îndeamna China, într-un interviu acordat Financial Times (FT), sa împartaseasca dosarele medicale a noua persoane care au suferit de o boala asemanatoare Covid-19, înainte de pandemie, si subliniaza ca acestea ar putea ajuta…

- Dr. Anthony Fauci solicita Chinei sa puna la dispozitie dosarele angajatilor din laboratorul Wuhan. Expertul american in boli infectioase crede ca acestea ar putea oferi informatii vitale despre Covid-19. Dr. Anthony Fauci, cel mai mare expert american in boli infectioase, a cerut Chinei sa…

- Dr. Anthony Fauci solicita Chinei sa puna la dispozitie dosarele angajatilor din laboratorul Wuhan. Expertul american in boli infectioase crede ca acestea ar putea oferi informatii vitale despre Covid-19.

- O turma de elefanti a pornit intr-un periplu de cateva sute de kilometri in sud-vestul Chinei, traversand orase si autostrazi si distrugand mai multe recolte agricole, informeaza AFP. Cele 15 pahiderme, printre care se aflau si trei pui, au parasit rezervatia Xishuangbanna, o regiune aflata la frontiera…

- 15 elefanți salbatici care au fugit in luna aprilie din rezervația naturala Xishuangbanna, din provincia Yunnan, au distrus culturi intregi de cereale și hambare pe o distanța de 500 de kilometri in sud-vestul Chinei, iar pierderile sunt estimate la 1,07 milioane de dolari, informeaza The Guardian .…

- In urma unui studiu științific realizat de catre OMS in colaborare cu guvernul Chinei privind originile COVID-19, s-a constatat ca virusul a fost cel mai probabil transmis de la lilieci la oameni prin intermediul unui alt animal. De asemea, OMS considera ca versinea controversata a unei scurgeri de…