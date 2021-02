Stiri pe aceeasi tema

- Imunologul Anthony Fauci, director al Institutului National american pentru Alergii si Boli Infectioase, a declarat ca este posibil ca in SUA sa fie necesar ca locuitorii sa poarte masti si in 2022 pentru a se proteja impotriva coronavirusului.

- Intrebat la CNN daca de gandeste ca americanii vor avea nevoie sa poarte masti anul viitor, Fauci a raspuns: "Stiti, cred ca este posibil sa fie cazul. Depinde de ce intelegeti prin normalitate". Fauci este de parere ca pana la sfarsitul acestui an "va exista un grad semnificativ de normalitate" dupa…

- Fauci: Virușii nu pot suferi mutații daca se oprește replicarea lorImunologul american Anthony Fauci avertizeaza ca soluția in pandemia de COVID-19 este doar vaccinarea, completa, singura care poate impiedica virusul sa se replice și deci sa raspandeasca noi versiuni prin mutații repetate.„Trebuie…

- Expertul american in boli infecțioase, doctorul Anthony Fauci, a dezvaluit ca mai mulți colegi din Africa de Sud i-au spus ca unii pacienți au fost reinfectați cu coronavirus, din cauza noii variante a virusului, care este mai contagioasa, informeaza CNN . ”In urma unor discuții cu numeroșii noștri…

- "Nu cred ca dinamica pe care o vedem acum este inca influențata semnificativ de vaccin, asta se va intampla curand - ca urmare a vaccinului”, a spus Fauci, directorul Institutului pentru Alergii și Boli Infecțioase al SUA, in cadrul unei show-ului NBC "TODAY".Epidemiologul a precizat ca cifrele inregistrate…

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. "Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Specialistul in imunologie Anthony Fauci, consilier special al presedintiei SUA pentru maladia COVID-19, a afirmat joi ca este usurat ca nu mai trebuie sa il contrazica pe Donald Trump, noteaza AFP. Citește și: Se modifica Platforma de Vaccinare: noi criterii de eligibilitate. Schimbare majora…

- Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”, transmite…