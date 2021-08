Stiri pe aceeasi tema

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- Fortele americane au tras focuri de arma în aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numerosi afgani au invadat pista, încercând sa fuga din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea, relateaza AFP si Reuters. ''Multimea a scapat de sub control'', a declarat…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, inclusiv Romania, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…

- China continua sa conduca în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de sâmbata, a 17-a si penultima zi a Jocurilor Olimpice, în timp ce România, care a ramas fara sportivi angrenați în probele de la Tokyo, a coborât de pe 41 pe 45.China are 38 de…

- Prețurile locuințelor din cele mai bogate țari sunt supraevaluate cu aproximativ 10% dupa o perioada de creștere de peste 10 ani și care este printre cele mai intense din 1900, arata un raport al Oxford Economics, citat de Bloomberg. Compania de research britanica a identificat Olanda, Canada, Suedia,…

- Vestea ca Benone Sinulescu a fost internat in spital a ajuns și la urechile Irinei Loghin. Celebra interpreta de muzica populara in varsta de 82 de ani a dezvaluit cum a aflat despre starea colegului ei de breasla și a anunțat ca deja se roaga pentru sanatatea lui. „Nu am mai vorbit de vreo doi ani…