Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura a fost de aproape 65 de grade Fahrenheit (18,3 grade Celsius), la statia de cercetari Esperanza a Argentinei, au declarat cercetatori ai agentiei meteorologice a acestei tari. Recordul precedent, de 63,5 grade Fahrenheit (17,5 grade Celsius), a fost atins pe 24 martie 2015, la aceeasi statie.…

- Antarctica a inregistrat, joi, cea mai ridicata temperatura de cand se fac astfel de inregistrari, la un centru de cercetare meteorologica din Argentina: 18,3 grade celsius, o crestere de aproape un grad fata de ultimul astfel de record de temperatura, inregistrat in 2015 la

- Temperatura apelor oceanului planetar a atins, in 2019, cea mai ridicata valoare din istoria inregistrarilor meteorologice, iar ritmul incalzirii acestora se accelereaza, potrivit unui nou studiu publicat marti, informeaza agerpres.ro.

- Temperatura apelor oceanului planetar a atins, in 2019, cea mai ridicata valoare din istoria inregistrarilor meteorologice, iar ritmul incalzirii acestora se accelereaza, potrivit unui nou studiu publicat marti, informeaza DPA. Anul trecut, temperatura apelor oceanelor a fost cu circa…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, în general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera în aceasta perioada jumatatea estica a Europei, în timp ce regimul precipitatiilor este redus chiar daca…

- In Norvegia au fost azi, 19 grade Celsius, la umbra, cea mai ridicata temperatura din istoria țarii, inregistrata in ianuarie. Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata temperatura, de 19 grade Celsius, inregistrata in luna ianuarie, in aceasta tara scandinava,…

- Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat, joi, la 19 grade Celsius, dupa ce recordul precedent fusese de 17,9 grade Celsius și fusese inregistrat in 1989 in satul Tafjord. Sunndalsora si Tafjord sunt localitați situate in provincia More og Romsdal. Potrivit meteorologului Martin…

- Deceniul 2011-2020 va fi cel mai cald din istoria inregistrarilor meteorologice, a anunțat Organizația Meteorologica Mondiala (OMM), in cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice de la Madrid, informeaza DPA. „Suntem departe de a atinge țintele stabilite in cadrul Acordului climatic de la…