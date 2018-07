Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Jurassic World: Fallen Kingdom”, regizat de J.A. Bayona, cu Chris Pratt si Bryce Dallas Howard in rolurile principale, a generat incasari de 150 de milioane de dolari in weekendul de debut pe marile ecrane nord-americane, scrie news.ro.Lungmetrajul produs de Universal ocupa, astfel, primul…

- Animatia „Incredibles 2”, productie Disney-Pixar, a debutat in box office-ul nord-american cu o cifra record a incasarilor, reusind performanta de a depasi „Beauty and the Beast”, scrie news.ro.Continuarea, lansata dupa 14 ani, a generat incasari de 180 de milioane de dolari, ocupand primul…

- Filmul de animatie produs de studiourile Pixar ''Incredibles 2'', continuarea aventurilor supereroilor din prima pelicula a seriei lansata acum 14 ani, a realizat incasari record, de 180 de milioane de dolari, in primul weekend pe marile ecrane din Statele Unite si Canada, potrivit cifrelor…

- Lungmetrajul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a detronat filmul „Avengers: Infinity War” din fruntea box office-ului american, inregistrand incasari de 176 milioane dolari la nivel internațional. Potrivit Box Office Mojo, cel de al doilea film al francizei, care il are pe Ryan Reynolds in rol…

- Vești bune pentru jurnaliștii din Romania și nu numai! Fondul de investiții pregatit sa intre de luna viitoare in țara noastra este alimentat de Ellaal Goldberg Corporation. Acesta a fost adus de consultantul politic Cozmin Gușa. Ellaal Goldberg Corporation este reprezentata de Mark J. Robertson, președinte…

- Filmul „Rampage”, regizat de Brad Peyton, cu Dwayne Johnson in rolul principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 34,5 milioane de dolari, potrivit site-ului boxofficemojo.com.In acest film, Dwayne Johnson interpreteaza rolul unui primatolog, Davis Okoye,…

- Pelicula horror ”A Quiet Place” (n.red ”Locul Tacut”), un film inedit, care conține aproximativ trei minute de dialog, estelider în box office-ul american din acest weekend, reușind sa obțina încasari de 50 de milioane de dolari în primele trei zile…