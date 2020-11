Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana (PPA) se gasește in 441 de focare active aflate in 32 de județe din Romania. Zece dintre focare se afla in exploatații comerciale. Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) arata ca numarul focarelor active este in scadere fața de ultima…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea marți, 3 noiembrie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu Nelu Tataru, Ministrul Sanatații; Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de…

- CORONAVIRUS in Romania. Bilant 16 septembrie Pana astazi, 4.285 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. 16 septembrie: 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Este vorba despre cel mai mare numar de noi cazuri de infectari inregistrat in 24 de ore, de la debutul pandemiei,…

