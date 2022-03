Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca a deschis, temporar, un post de control feroviar la frontiera, la Vicsani - Dornesti (Suceava) pentru a facilita tranzitul de produse de origine animala provenite din Ucraina destinate exportului, conform…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti seara, la Isaccea, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii…

- Primele opt ambulante donate de Guvernul Italiei ca sprijin umanitar pentru Ucraina au ajuns, luni, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, a informat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Potrivit presedintele CJ Suceava, ajutoarele umanitare pentru Ucraina ‘curg’…

- VIDEO: Premierul Nicolae Ciuca, declarații dupa ședința de guvern FOTO: gov.ro. VIDEO: Declarații dupa ședința de guvern. TEXT: Nicolae Ciuca: Buna ziua! Am încheiat în aceasta dimineata doua activitati la nivelul Guvernului: prima a fost cea a task-force-ului,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) informeaza despre derogarea temporara pentru introducerea de animale, altele decat animalele de companie, pe teritoriul UE, care nu indeplinesc in totalitate conditiile de introducere in Uniunea Europeana, cu conditia…