Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a inceput controalele tematice de Paște pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare. Potrivit reprezentanților ANSVSA, vizate de controale sunt toate pietele agro-alimentare, abatoarele si centrele…

- Un lanț de magazine a retras de la vanzare un lot de banane din cauza reziduurilor de pesticide. Un alt magazin a retras de pe rafturi doua feluri de inghețata, din cauza prezenței oxidului de etilena, anunța Autoritatea Naționala Sanitar- Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Va informam…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marți, ca Antibiotice Iasi a produs deja peste 15 milioane de comprimate de iodura de potasiu din cele 30 de milioane care sunt contractate. „Este o hotarare de Guvern care stabileste modul in care se achizitioneaza aceste pastile de iodura de potasiu.…

- SC Unifrutti Impex SRL a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a unui lot de pomelo de provenienta China, ca urmare a depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (Clorpirifos), arata doua anunturi postate, marți, pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 150 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat 1,158 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a unei emisiuni…

- Un fenomen ingrijorator in mai multe state in care copiii se joaca pe platforma Roblox un joc periculos, a ajuns și in țara noastra. Ministerul Educației a primit de la poliție o informare ca mulți dintre copiii carora li s-a interzis accesul la acest joc, amenința cu sinuciderea. Și pentru ca și in…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța ca in urma controalelor care au avut loc in perioada 28 – 30 decembrie in stațiunile din județele Prahova și Brașov, au fost aplicate 23 de sancțiuni și au fost confiscate peste 4.200 de kilograme de produse alimentare…