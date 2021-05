Stiri pe aceeasi tema

- Cinci noi focare de gripa aviara in gospodarii ale populatiei din judetele Harghita si Mures au fost confirmate de catre Laboratorul National de Referinta, in urma verificarilor efectuate dupa depistarea, la inceputul lunii mai, a focarului din exploatatia comerciala din localitatea Ungheni, informeaza…

- Laboratorul National de Referinta pentru Influenta Aviara din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat patogeni-tatea ridicata pentru tulpina de virus subtipul H5N8, pentru probele recoltate din focarul confirmat la exploatatia de pasari din localitatea Ungheni, din…

- ”Laboratorul National de Referinta pentru Influenta Aviara din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat patogenitatea ridicata pentru tulpina de virus subtipul H5N8, pentru probele recoltate din focarul confirmat la exploatatia de pasari din localitatea Ungheni, din…

- Trei noi focare de gripa aviara au fost depistate in judetul Mures in gospodarii ale populatiei din localitatile Santana, Cozma si Grebenisu de Campie, in urma verificarilor privind trasabilitatea pasarilor comercializate din exploatatia comerciala din Ungheni, care detinea 180.000 de pasari, si…

