ANSVSA anunțat că România are 413 focare actve de pestă porcină Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).a anunțat faptul ca Romania inregistreaza 413 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 112.869 de porcine. Numarul focarelor active este in scadere fata de raportarea din 5 martie, cand au fost consemnate 428 de focare. In intervalul 4 – 11 martie 2021 au fost inregistrate 35 de focare noi de pesta porcina africana in 18 judete si au fost stinse 50 in cinci judete. De la prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

