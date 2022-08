Stiri pe aceeasi tema

- Anshu Jain, un director financiar de top, cunoscut pentru ca a ajutat creditorul german Deutsche Bank AG sa concureze cu cele mai mari firme de pe Wall Street, s-a stins din viața, dupa o lupta de cinci ani cu cancerul, a anunțat familia sa. Acesta avea 59 de ani. Fii la curent cu cele mai…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, incepand cu data de 8 august 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de creditare…

- Consiliul de Administrație al Companiei Naționale ”Aeroporturi București” l-a ales in funcția de director pe Sorin Radu Paun. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera, cerandu-le angajatilor acestei structuri sa fie mandri de faptul ca sunt „strajerii Europei”. „Astazi, cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera Romana, le urez succes tuturor celor care activeaza in aceste…

- Inflatia este un simptom al politicilor, dezechilibrelor si socurilor din economie, insa acest simptom poate deveni boala insasi daca nu este tratat cum trebuie, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Asta facem la BNR: tratam acest simptom,…

- Fost director pentru afaceri europene in Consiliul National de Securitate de la Casa Alba in perioada 2018-2020, locotenent-colonelul in rezerva Alexander Vindman vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre razboiul din Ucraina si despre cresterea importantei Romaniei in regiune.

- Acționarii Gazprom, la adunarea anuala, nu au decis sa nu se plateasca dividende pentru anul 2021, a anunțat emitentul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a decis joi sa majoreze dobanda de politica monetara, de la 10% pana la 25%, in incercarea de a tine sub control inflatia si a proteja moneda nationala de repercursiunile economice ale invaziei ruse care a inceput la 24 februarie, transmite AFP. „Consiliul de Administratie…