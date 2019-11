Stiri pe aceeasi tema

- Romania dispune, oficial, de capacitati de producere a energiei electrice cu o putere instalata totala de 21.460 de MW, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), insa institutia este intr-un proces de analiza pentru a stabili care dintre centrale mai functioneaza…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a retras licentele de producere a energiei pentru grupul 5 al termocentralei Rovinari si pentru grupurile 1 si 6 de la Iernut, cu o putere instalata totala de 630 de MW, care nu mai sunt disponibile, potrivit unui comunicat al reglementatorului,…

- "S-a vorbit la vremea respectiva ca au fost distorsiuni in piata, ca piata nu functiona si, din aceasta cauza, a fost nevoie de o interventie. Eu am vrut sa spun ca, in ceea ce priveste energia electrica - ma voi referi numai la energia electrica, nu si la gaze naturale - au fost mai multe analize…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a declansat controale la producatorii de energie electrica pentru a vedea diferentele dintre puterea instalata si cea disponibila, urmand ca unor companii sa le fie reduse licentele, a declarat, luni, presedintele ANRE, Dumitru Chirita,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) si Ministerul Energiei au inceput o analiza pentru a identifica centralele de producere a energiei care nu mai sunt functionale. Acestea isi vor pierde...