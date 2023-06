Stiri pe aceeasi tema

- Numarul prosumatorilor este in continua crestere, la finele lunii aprilie 2023 fiind inregistrati 63.162 prosumatori, care detineau o capacitate de productie de energie din surse regenerabile de 753 MW putere instalata, a declarat presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei,…

- Un cont de pensie privata Pilon II are o valoare medie de 12.967 de lei, in crestere cu 12,4% fata de martie 2022, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, la care sunt participanti peste 8 milioane de salariati romani ce…

- Fondurile de pensii private obligatorii (Pilon II) aveau active in valoare de peste 105 miliarde de lei, la finalul lunii aprilie, in crestere cu 18,9% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2022, arata datele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). In cazul fondurilor de pensii facultative…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,94 miliarde de lei, la finalul lunii aprilie, in crestere cu 17,35% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF)."Cele mai multe investitii au fost…

- Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) aveau active in valoare de 3,87 miliarde de lei, la finalul lunii martie, in crestere cu 13,75% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului trecut, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Anul 2022 a adus o creștere semnificativa a prețurilor la tot ce inseamna alimente și servicii. Am ajuns in 2023 sa platim 6 lei pentru un singur castravete, 30 de oua costa acum 26 de lei, iar o paine poate ajunge și pana aproape de 10 lei. Direcția Județeana de Statistica arata ca rata inflatiei,…

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere accentuata a preturilor in comertul cu amanuntul si constructii si relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare, constructii si servicii, potrivit datelor publicate marti de