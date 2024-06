Un simptom banal, care poate ascunde afecțiuni grave Un simptom banal, frecvent și chiar normal pana la un punct, in timpul nopților caniculare, poate ascunde multe boli, dintre care unele grave. Este vorba despre transpirația nocturna care este o reacție normala, mai ales daca este foarte cald, daca avem o imbracaminte și o lenjerie de pat necorespunzatoare. In termeni medicali, transpirația excesiva se […] The post Un simptom banal, care poate ascunde afecțiuni grave appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

