ANRE: Modelul de factură pentru clienţii casnici de energie electrică a fost simplificat ”In vederea armonizarii cadrului de reglementare existent cu prevederile legislatiei nationale si europene si in raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, in sedinta de astazi a Comitetului de Reglementare al ANRE, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal, a conditiilor generale de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal si a modelului de factura aplicabil tuturor clientilor casnici”, anunta ANRE. Modelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, joi, ca a aprobat noile reglementari privind contractul-cadru de furnizare a energiei electrice si modelul de factura aplicabil tuturor clientilor casnici. Conform ANRE, fost aprobat, joi, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru…

- "In vederea armonizarii cadrului de reglementare existent cu prevederile legislatiei nationale si europene si in raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, in sedinta de astazi a Comitetului de Reglementare…

- Clienții care au semnat in urma cu cateva luni cu Hidroelectrica pentru furnizarea de energie electrica sunt foarte ingrijorați de faptul ca facturile nu vin la timp. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei efectueaza in aceste zile o acțiune de control la societatea de stat Hidroelectrica…

- ANRE a elaborat modelul facturii de energie electrica pentru clienții casnici, iar proiectul este supus dezbaterii publice. ANRE a elaborat Proiectul de Ordin pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei…

- ANRE a elaborat Proiectul de Ordin pentru aprobarea contractului - cadru de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal si a modelului de factura ap

- Potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 3 februarie a.c., au fost aprobate modificari importante la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat un nou regulament conform caruia furnizorii de curent vor trebui sa includa pe factura date de contact ale acestora, numarul de telefon, o adresa de email sau un formular care va putea fi completata online. Noul Regulament de furnizare…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Posibilitatea de a plati in rate facturile și limita minima de conținut din acestea sunt doua dintre modificarile cuprinse in noul regulament de furnizare a energiei electrice, iar vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, Zoltan Nagy,…