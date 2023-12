Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat vineri, 8 decembrie, ca face 171 de controale la operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale, fara sa precizeze despre cine este vorba.ANRE a transmis intr-un comunicat ca este vorba despre 77 de…

- Vineri, 8 decembrie, in ședința de guvern, premierul Marcel Ciolacu a cerut o ancheta extinsa privind explozia prețurilor la energie electrica și gaze naturale. O reacție rapida a venit de la ANRE. Marcel Ciolacu cere verificari la furnizorii dupa explozia prețurilor la energie De la Palatul Victoria,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, ca ministerul pe care il conduce sustine demersul verificarii stricte a respectarii legii de catre furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica, insa, conform cadrului legal, aceste verificari sunt facute de catre Autoritatea Nationala…

- Ministerul Energiei sustine demersul verificarii stricte a respectarii legii de catre furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica, insa, conform cadrului legal, aceste verificari sunt efectuate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, precizeaza ministrul de resort,…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut atat ministrului energiei Sebastian Burduja, cat și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii din Romania care cresc prețurile in Romania, in timp ce in Europa scad, scrie News.ro. „Ii cer domnului ministru al energiei Sebastian…

- Premierul vrea brațari electronice pentru cei aflați sub control judiciar. „In loc sa stam sa dam explicatii cum a reusit cineva sa fuga, e atat de simplu cu brațara”, a declarat Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a solicitat un memorandum in Guvern, in maximum doua saptamani, privind cumpararea…

- Sebastian Burduja, ministrul liberal al Energiei, susține ca Romania are una dintre cele mai moderne legislatii de securitate cibernetica din Europa si chiar din lume, cu obligatii clare, inclusiv pentru companiile din energie.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va publica in perioada urmatoare rezultatul actiunilor de control la furnizorii de gaze. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvaluit ca ANRE va anunțat cat de curand sancțiuni fara precedent pe care le va acorda furnizorilor de…