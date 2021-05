Stiri pe aceeasi tema

- Cererile de racordare la gaze și energie au explodat. Furnizorii sunt depașiți de cerere. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca distribuitorii de energie electrica și gaze naturale nu mai fac fața cererilor de racodari la rețelele de electricitate și gaze. Astfel s-a ajuns la un blocaj. In acest…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a amendat cei patru mari furnizori de energie din Romania cu peste 1,1 milioane de lei. Potrivit unui comunicat, in contextul liberalizarii pietei de energie electrica, ANRE a facut mai multe controale la furnizori pentru a verifica modul in care au fost…

- ANRE a amendat furnizorii de energie electrica cu 1,1 milioane lei Foto: radioiasi.ro Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie a amendat cei patru mari furnizori de energie din România cu peste 1,1 milioane de lei. Potrivit unui comunicat, în contextul liberalizarii…

- Operatorii de transport si distributie a gazelor naturale vor realiza investitii totale de peste 1,6 miliarde de lei aferente anului 2021, potrivit Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). In vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale, operatorul…

- Operatorii de transport si distributie a gazelor naturale vor realiza investitii totale de peste 1,6 miliarde de lei aferente anului 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, luni, AGERPRES. In vederea indeplinirii obligatiilor ce…

- Aproape jumatate (40%) dintre clientii de energie electrica din tara si 30% dintre consumatorii de gaze naturale sunt deja in piata libera, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), intr-o conferinta de specialitate. "Piata gazelor…

- In cazul sectorului de gaze naturale pentru consumatorii casnici, piata s-a liberalizat la 1 iulie 2020. “Din acel moment, potrivit statisticilor noastre, peste 600.000 de clienti au trecut in piata concurentiala, au semnat un contract concurential. Astfel, am ajuns cu clientii care deja aveau contracte…

- Avand in vedere sesizarile primite din partea consumatorilor, ANRE anunța ca a demarat și a finalizat acțiunile de control desfașurate la furnizorii de energie electrica.Au fost verificate modul de organizare si funcționare a centrelor de telefonie (call-center); respectarea obligației de a comunica…