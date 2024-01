Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a solicitat comisarilor din intreaga tara sa verifice daca operatorii economici, care activeaza in sectorul HORECA, detin toate autorizatiile necesare si obligatorii in raport cu activitatea pe care o desfasoara. „Conducerea Autoritatii…

- Cabanierii din Ranca se declara nemulțumiți de modul in care se desfașoara verificarile Comandamentului de iarna in stațiunea montana din Gorj. Pana acum, 9 agenți economici au activitatea suspendata de catre Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor. Constantin Panescu, președintele Asociației…

- Comisarii pentru Protecția Consumatorilor au oprit temporar activitatea a noua pensiuni din stațiunea montana Ranca, județul Gorj. In cursul zilei de ieri au fost desfașurate acțiuni de control in cadrul Comandamentului de iarna, in stațiunea Ranca. Astfel, au fost verificați 11 operatori economici.…

- In acest an, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC desfasoara actiuni de control in zonele de vacanta de iarna, din Romania, respectiv in Bucovina, Brasov, Sibiu, Maramures, Valea Prahovei, Baile Felix si Baile Herculane, in cadrul structurii special create, in mod traditional ndash;…