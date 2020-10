ANPC spune ca noul Ford Puma 1.0l EcoBoost Hybrid (mHEV) poate lua foc in mers

Gherasim Nottara

S a nascut in jurul anului 1506 in satul Trikala din Grecia, iar parintii lui pe nume Dimitrie si Kali erau crestini ortodocsi.Proveneau din neamul bogat si nobil al familiei Notarrazilor, care au dat personalitati de renume, bunicul sau Luca fiind mare dregator in Imperiul Bizantin. Un copil inteligent caruia evlaviosii sai parinti i au dat o educatie aleasa si vazandu… [citeste mai departe]