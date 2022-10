Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va fi benefica Romaniei și ar putea aduce un plus de 0,5 puncte procentuale la creșterea economica, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. „Intrarea in Schengen ar putea insemna un beneficiu major pentru economia romaneasca. Dupa calculele mele, ar aduce…

- Extinderea spațiului Schengen se poate face numai atunci cand sunt indeplinite toate cerințele, a transmis ambasadorul Olandei la București, potrivit Europa Libera.Intrebat care este poziția oficiala a țarii sale cu privire la aderarea Romaniei la Schengen in viitorul apropiat, ambasadorul Roelof van…

- In industria alimentara se prefigureaza un scandal monstru, dupa ce producatorii au fost anunțați de retaileri ca, incepand cu data de 1 noiembrie, trebuie sa dispara pictograma NutriScore de pe etichete la solicitarea expresa venita din partea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC),…

- In cel mai negru scenariu, Romania poate pica in preliminarii Euro 2024 intr-o grupa cu doua forțe mondiale, precum Spania, Olanda, Franța sau Anglia. Naționala Romaniei a retrogradat in Liga C din Nations League, dar a ramas in urna a treia valorica pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2024,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca greierii trebuie "lasati sa cante" iar romanii sa manance hrana pe care o produc si sa nu-si neglijeze patrimoniul gastronomic. Prezent vineri la Arad, ministrul a fost intrebat despre indemnul pe care l-a facut in luna august ca…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis intr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5 plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta 65 , depasind state membre vechi, precum Belgia 59 , Italia, Spania ori Olanda fiecare cu putin…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5- plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65-), depasind state membre vechi precum Belgia (59-), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56-). „De cand PNL a preluat postul…

- Dincolo de opiniile personale ale autorului articolului „ Tun german pe banii romanilor ” – care intr-un articol de tip editorial sunt considerate acceptate, indiferent cat de exagerate, rau-voitoare sau neargumentate ar fi – subliniez cateva inadvertențe factuale de natura sa induca opiniei publice…