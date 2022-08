Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor face apel la romani sa fie extrem de atenți la bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, deoarece sunt riscuri grave pentru sanatate. „Bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, cu mult peste 25 de grade Celsius pot fi foarte periculoase. Chiar și coloranții […] The post ANPC: Bauturile racoritoare expuse la soare pot deveni toxice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .