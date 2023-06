Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, conform unui comunicat al ANPC, comisarii autoritatii au decis oprirea definitiva de la comercializare a peste 600 kg de produse alimentare neconforme, in valoare de circa 33.000 lei.Deficientele identificate de echipele de control au fost: comercializarea a diverse sortimente de peste…

- Intr-o prima etapa a conflictului cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Banca Transilvania a obtinut o victorie in instanta. Curtea de Apel Cluj a decis sa suspende Ordinul emis de presedintele ANPC, Horia Constantinescu, referitor la modul de calcul al ratelor de rambursare…

- Vineri, 16 iunie, Curtea de Apel Cluj a emis o hotarare prin care a suspendat Ordinul ANPC din 23 mai referitor la sancționarea bancilor pentru practici comerciale inșelatoare legate de modul de calcul al ratelor. „Admite cererea de suspendare formulata de reclamanta Banca Transilvania SA in contradictoriu…

- • Comisarii din tara, prin rotatie in control in statiuni Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat, IERI, la Constanta, deschiderea Comandamentului Litoral 2023, serii formate din cate 24 de comisari ai institutiei urmand sa participe…

- In cadrul activitații sale de supraveghere a pieței, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a continuat seria de verificari a modului in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu și lung, cu termen de rambursare de peste 10 ani, catre consumatorul-persoana…

- UPDATE Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a incheiat verificarile la alti opt operatori economici financiari bancari care activeaza pe teritoriul Romaniei, carora le-a aplicat amenzi in valoare de 400.000 lei, informeaza institutia printr-un comunicat. „In cadrul activitatii…

- SANCTIUNI… Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a derulat o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu. Comisarii s-au axat pe serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar, ca parte…

- Recentele acuzații lansate de catre primarul comunei Sacalașeni, Emilian Pop, la adresa comisarilor OPC Maramureș nu au ramas fara ecou. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca a luat deja primele masuri in urma acuzațiilor lansate, pe data de 29 martie 2023, la adresa…