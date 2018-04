Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) sustine ca s-a ajuns la o “politizare excesiva a mediului universitar”. De asemenea, organizatia reclama lipsa ormulelor exacte de calcul și faptul ca nu a fost pusa in dezbatere ultima varianta a modului in care au fost alocate locurile…

- In urma demersurilor ANOSR, Ministerul Educatiei Nationale a adoptat Ordinul nr. 3329/2018, care statueaza faptul ca studentii-doctoranzi inmatriculati la invatamantul de stat din Romania vor obtine o bursa in cuantum mai mare. Astfel, studentii din anii I si II vor beneficia de o bursa in valoare de…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- In perioada 9-11 martie 2018, Bizze Bikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Intr-o perioada speciala a anului, cand sunt sarbatorite femeile și venirea primaverii, Universitatea de Vest din Timișoara reia seria Conferințelor UVT cu un eveniment dedicat zilei de 8 martie. Intitulata „Incursiuni in Magia Cuvintelor”, conferinta va fi susținuta de Ion Caramitru și moderata…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…

- Zeci de oameni au venit, duminica, la Cimitirul Bellu din Bucuresti pentru a participa la inmormantarea istoricului Neagu Djuvara, scrie Romania TV. Istoric, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata, joi, 25 ianuarie, la 101 ani.Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.