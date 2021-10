ANM: Revin ploile și încep ninsorile Saptamana aceasta se incheie cu frig accentuat. Meteorologii au anunțat, vineri, ca revin si ploile in majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Conform Administratiei Nationale de meteorologie, sambata, 9 octombrie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta data, indeosebi in regiunile extracarpatice. Innorarile vor persista si va ploua in jumatatea sud-vestica a […] The post ANM: Revin ploile și incep ninsorile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

