- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vijelii, ce vizeaza zone din noua judete pe parcursul urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Gorj (zona joasa), Olt, Dolj, Valcea (localitatile:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vijelii, ce vizeaza zone din noua judete pe parcursul urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Gorj (zona joasa), Olt, Dolj, Valcea…

- Municipiul Bucuresti si alte 19 judete din sud-vestul si sudul tarii se vor afla sub Cod galben de disconfort termic ridicat marti si miercuri.In aceste zone local va fi canicula, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pe arii extinse pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor…

- ANM, noi avertizari de canicula si furtuni Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de canicula valabila miercuri si joi în 16 judete si Bucuresti, respectiv un Cod galben de vreme instabila, ce vizeaza 22 de judete pâna joi dimineata. Conform…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de disconfort termic ridicat pentru zilele de marti, miercuri si joi, in Capitala si in 11 judete din sudul si sud-estul tarii. De asemenea, pana miercuri dimineata sunt sub avertizare cod galben de furtuni 17 judete din Moldova, nordul Munteniei si…

- ANM a emis noi avertizari de vreme extrema. Meteorologii anunța cod portocaliu de canicula in opt județe și in Capitala și cod galben in alte 25 de județe. Atenționarea de canicula intra in vigoare de vineri, de la ora 10, și este valabila pana duminica. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizarea Cod…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod galben de canicula și disconfort termic valabila in 34 de județe din țara pana sambata. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj,…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in cinci județe din vestul țarii și o avertizare Cod galben valabila in mare parte din țara. Potrivit ANM , sunt sub avertizare Cod portocaliu județele: Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș,Caraș-Severin. In aceste zone vremea va…