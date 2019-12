Stiri pe aceeasi tema

- Vreme extrem de calda in Romania, in urmatoarea perioada. Vom avea temperaturi de primavara, cu doar cateva zile inainte de Craciun. De luni, 16 decembrie 2019, vremea intra intr-un proces de incalzire. Cu toate ca maximul se va atinge la mijlocul saptamanii, maximele termice de luni…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta ca, de sambata, vremea incepe sa se raceasca accentuat, avand in vedere ca Romania va fi lovita de un „vortex polar”. De asemenea, meteorologii din Europa spun ca va fi cea mai grea iarna din ultimii 30 de ani.Potrivit meteorologilor din Europa,…

- Iarna ne bate la ușa și trebuie sa ne pregatim sufletește pentru perioada grea care urmeaza! Ne așteapta ninsori abundente, ger și viscol și trebuie sa ținem cont de toate aceste informații.

- Iarna acestui an va aduce zapada din abundența in Romania și sunt așteptate și episoade de vreme severa, precum ger, viscol și ninsori abundente, potrivit estimarilor realizate de meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- ANM anunța temperaturi istorice! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie ne anunța ca luna noiembrie se va incheia cu o vreme frumoasa, mercurul din termometre atingand valori mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Vor fi frumoasa și primele zile ale lui decembrie, dar iarna…

- Luna noiembrie pastreaza caracteristici ale sezonului de toamna in prima sa decada, dar treptat, spre sfarsitul lunii, vor aparea lapovita si uneori ninsoarea, iar valorile termice vor marca o scadere considerabila fata de luna octombrie, in timp ce precipitatiile vor fi in usoara crestere, se arata…

- Un val de aer polar care vine din nordul continentului afecteaza tari din Europa Centrala si de est. Meteorologii anunta temperaturi la limita inghetului in Bucuresti. De asemenea, pot aparea precipitatii sub forma de zapada.

- Temperaturi ca intr-o zi de vara se vor inregistra in urmatoarea perioada in Romania. Meteorologii anunta vreme mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta data din an in cea mai mare parte a tarii. Prognoza pentru urmatoarea luna indica temperaturi ridicate, iar din data de 11 noiembrie precipitatii…