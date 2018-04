Aniversări, 17 aprilie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aaron Fazakas , compozitor (n. 1974); Adrian Paduraru , actor (n. 1960); Adrian-Paul Iliescu , filozof (n. 1953); Alexandra Gogorita , handbalista (n. 1991); Andreea Colu , interpreta de folclor oltenesc (n. 1991); Angela Ciochina , solista vocala, compozitoare și profesoara de canto (n.1955); Aurel Manole , pictor (n. 1953); Dinu Radulescu , sculptor, grafician (n. 1947); Doru Trifoi, notar public, f. secretar de Stat in Ministerul Justitiei Gl. Dumitru Cocoru , f. Adjunct al directorului SRI (n. 1958); Dumitru Icodin , pictor (n. 1939); Prof. Elisabeta… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Cei mai multi medici dentisti lucrau in 2016 in municipiul Bucuresti si in judetele Timis, Cluj si Iasi. La polul opus se afla judetele Ialomita, Giurgiu si Calarasi, fiecare cu peste 70 de medici dentisti in activitate.

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Pantelis Kapetanos (34 de ani), fost jucator la FCSB și CFR Cluj, anunța revenirea in Romania și e tranșant in ceea ce privește conflictul dintre CSA și Gigi Becali. "Vreau sa revin in Romania. Sincer, vreau. Am fost aproape de Iași in vara, dar am ramas cu familia. Copiii sunt la școala aici, e mai…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ieri, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), ca una din prioritatile ei in acest mandat este corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor publice ale autoritatilor locale. Premierul…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, CluJ, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caras-Severin și in municipiul București. Perchezițiile se…

- La sfarsitul acestei saptamani s-a lansat Future Makers, programul educational de antreprenoriat pentru 1.500 de tineri, ce cuprinde o competitie de idei de business pentru viitor cu premii de 20.000 de euro. Future Makers invita tinerii pasionati de antreprenoriat si de viitor sa isi puna…

- Daca in strainatate a sta cu chirie este un lucru cat se poate de obișnuit, chiar si pentru o viața intreaga, in Romania viața de chiriaș este de cele mai multe ori doar o etapa de tranziție (pana la cumpararea propriului apartament). Sosiți in București pentru facultate, job, mulți tineri din provincie…