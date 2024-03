ANIVERSARE. M9 TV România, patru ani de la prima emisie Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi transmit un colegial La Mulți Ani echipei M9 TV Romania, post de televiziune inființat in urma cu patru ani, la Targu Mureș. "Acum 4 ani incepea emisia postului M9TV. Un proiect ce s-a impus rapid pe piața media prin calitate, promptitudine și independența editorialistica. Dezbateri socio-politice, emisiuni tematice-sport, … Post-ul ANIVERSARE. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Social Democrat, premierul Romaniei Ion-Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, cu prilejul Conferinței de Alegeri a PSD Mureș, ca "nu va exista niciun Ținut Secuiesc, niciodata in Romania." "Unirea" impotriva altor etnii, nerecomandata In discursul sau,…

- Fostul primar al municipiului Targu Mureș in perioada 2000-2020, Dorin Florea, a participat recent, in data de 21 februarie, la emisiunea "Obiectiv" difuzata live de postul de televiziune M9TV Romania. In cadrul emisiunii, ex-primarul municipiului Targu Mureș a fost intrebat de un telespectator cu ce…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat in aceasta seara la Targu Mureș ca frontierele țarii noastre nu se vor schimba și nici nu va exista un Ținut Secuiesc. Ciolacu a precizat ca anul viitor romanii nu vor mai avea nevoie de vize nici pentru calatoriile in SUA, iar spațiul Schengen se va deschide…

- Semnalul de alarma a fost tras la Targu Mureș de catre fondatorul și coordonatorului rețelei Telemedicina in Epilepsie din Romania, dr. Bogdan Florea. Acesta a precizat ca, deși medicamentele sunt descoperiri vechi, iar cele de baza nu sunt costisitoare, ele sunt greu de gasit pe rafturile farmaciilor,…

- Targu Mureș este o destinație top in Romania, conform Clubului Presei de Turism – FIJET Romania. Acesta și-a propus sa evidențieze locuri care merita sa fie promovate atat in țara, cat și in strainatate, datorita ofertelor lor diverse in domeniul turismului, atmosferei primitoare, personalitaților locale…

- Primul Centru Comunitate Terapeutica din Romania, Social Med din Targu Mureș, și-a deschis oficial porțile luni, 29 ianuarie, printr-un ceremonial de inaugurare, la care au fost prezente o seama de personalitați de anvergura din lumea medicala, politica, și duhovniceasca deopotriva, spre a cinsti impreuna…

- Mica Unire, sau Ziua in care sarbatorim Unirea Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859, a ramas in istoria romanilor drept data la care Romania a facut un pas spre un stat puternic, unit de curaj și indarjire. Ca in fiecare an, și in 2024, Mica Unire a fost sarbatorita miercuri in curtea Inspectoratului…