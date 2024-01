Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Social Med a inaugurat, luni, la Targu Mures primul Centru Comunitate Terapeutica din Romania, autorizat sa furnizeze servicii pentru tratarea adictiilor, prin abordarea multidisciplinara a dependentelor, conform standardelor internationale, potrivit Agerpres.Medicul primar psihiatru Ruxandra…

- Incepand cu data de 29 ianuarie, mureșenii vor putea beneficia de serviciile complexe ale primului Centru Comunitate Terapeutica din Romania, Social Med, un centru rezidențial a carui obiectiv prevede tratarea adicțiilor și a comorbiditaților acestora, prin intermediul unei abordari multidisciplinare…

- Hasan Kaya, un cetatean turc din Targu Mures, s-a indragostit de poeziile lui Mihai Eminescu si astfel a decis sa puna versurile poetului roman intr-o melodie cantata la saz, un instrument cu coarde foarte popular in Turcia.Acesta marturiseste ca a auzit despre Mihai Eminescu atunci cand a venit in…

- Date centralizate ale Bibliotecii Județene din Targu Mureș arata ca și in 2023 mureșenii și-au menținut interesul pentru lectura, fiind imprumutate circa 180.000 de volume cititorilor. Cei mai mari consumatori de lectura sunt elevii și studenții, salile de lectura fiind pline mai ales pe perioada sesiunilor…

- In cadrul unei conferințe de presa care a avut lor miercuri, conducerea Grupului Milvus a aratat ca in Romania se pot realiza proiecte de infrastructura mare care sa fie prietenoase cu fauna. Ei au dat exemplu proiectul autostrazii Targu Mures – Miercurea Nirajului, parte din A8, cu mai multe coridoare…

- Profesoara Emanuela Patrichi de la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut Premiul 1 pentru un proiect eTwinning, in cadrul Conferinței Naționale eTwinning, eveniment care s-a desfașurat la București, in perioada 24-26 noiembrie. In cadrul acesteia, pe langa alte activitați desfașurate,…

- Sediul Facultații de Economie și Drept a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit, in data de 31 octombrie, evenimentul "Istoria și funcțiile probațiunii in Romania". La eveniment au participat mai multe cadre didactice ale Facultații…