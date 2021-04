Stiri pe aceeasi tema

- In economie, utilitatea este definita, in general, ca un concept care masoara preferințele consumatorului, reprezentand „capacitatea unui bun (material, serviciu, informație) de a satisface o nevoie”. Nuanțand, economiștii definesc utilitatea și ca „satisfacție pe care o obține un consumator dat, prin…

- Poetul, prozatorul și publicistul Calistrat Costin s-a nascut la 30 ianuarie 1942, la Bacau, unde a facut și studii gimanizale și liceale. Dupa absolvirea Facultații de Filologie la Iași, cocheteaza cu invațamantul universitar, lucreaza la diferite instituții de cultura, iar dupa decembrie 1989 ocupa…

- La inceputul acestei saptamani, conducerea Ministerului Muncii a depus la Parlamentul Romaniei o serie de amendamente la actele normative (OUG 211/2020 și OUG 132/2020) prin care se reglementeaza reducerea programului de lucru in situații de criza. Astfel, angajatorii vor avea posibilitatea sa modifice…

- Astazi este ultima zi cand va puteți bucura de delicii pescarești la un eveniment gazduit la ieșirea din Arena Mall spre parcare. Caravana peștelui și fructelor de mare va da posibilitatea sa va aprovizionați cu pește din Marea Neagra, Delta Dunarii, dar și din Italia sau Grecia. Puteți savura și rețete…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau anunța ca persoanele care sosesc in Romania din țarile/zonele cu risc epidemiologic ridicat și intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, pot ieși din carantina dupa a 10-a zi numai daca efectueaza un test pentru SARS-CoV-2 in a 8-a zi de carantina, iar rezultatul…

- Alte dictionare academice Se poate observa cu usurinta ca nu intra in atentia noastra dictionarele de autor, a caror subiectivitate in tratare este declarata, ci doar acelea care transmit autoritatea celui mai inalt for stiintific – Academia Romana. Sa deschidem unul din 1958: Dictionarul limbii romane…

- Inventatorul oneștean Vasile Lupu, cunoscut pentru zeci de brevete acordate de-a lungul anilor de Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), ține pasul cu evenimentele specifice combaterii pandemiei de Covid-19 și a conceput patru noi tipuri de maști de protecție medicala. Trei dintre acestea…

- Situația invațamantului in Romania reprezinta una dintre cele mai presante probleme cu care se confrunta actuala administrație, mai ales in contextul epidemiologic global, care a impus inchiderea unitaților de invațamant și a forțat procesul de digitalizare prin implementarea orelor online. Infrastructura…