Aniversare la BOR: 16 ani de când Preafericitului Daniel este Patriarh Biserica Ortodoxa Romana (BOR) aniverseaza, sambata, 16 ani de la intronizarea ca Patriarh a Preafericitului Daniel. Cu acest prilej, de la ora 9:00, va fi savarsita Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala, dupa care va fi oficiat un Te Deum, a informat Biroul de presa al Patriarhiei Romane. In continuare, la ora 12:00, in sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei, se va desfasura un moment festiv in timpul caruia vor fi prezentate mesajele din partea reprezentantilor autoritatilor de stat centrale si locale, precum si din partea altor institutii publice. Ceremonia de intronizare a Preafericitului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

