Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare fotbalist brazilian Robinho a fost arestat in țara natala și va executa o pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru ca in anul 2013 ar fi violat o tanara in Italia. Potrivit presei britanice, Robinho a fost condamnat in urma cu doi ani in Italia pentru participarea in 2013 la violul in grup…

- Eminem se pregatește sa lanseze un nou album, la patru ani de la cel mai recent. Marți seara (19 martie), Dr. Dre, 50 Cent și Snoop Dogg au fost invitați la Jimmy Kimmel Live!, dupa ce Dr. și-a primit steaua de pe Hollywood Walk of Fame tot in acea zi. In timpul interviului, trio-ul a... View Article

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai iubite și talentate artiste din Romania, iși incanta fanii cu o piesa sensibila destinata celui mai bun om din viața noastra. Pentru acest single, primul pe care artista il dezvaluie de pe urmatorul album pop al sau ce urmeaza sa fie lansat in cadrul concertului aniversar…

- Miliardarul brazilian Abilio Diniz, al doilea mare acționar al Carrefour prin intermediul holdingului sau de familie Peninsula, a murit la varsta de 87 de ani, a anunțat grupul, citat de BFM TV. Citește și: Diplome de asistenti medicali, obtinute ilegal de mai multi italieni in Romania Potrivit presei…

- Pearl Jam a lansat single-ul “Dark Matter” și anunța noul album, al doisprezecelea, Dark Matter, pe 19 aprilie 2024 și va lansa un turneu mondial cu 35 de opriri in luna mai. Produs de producatorul Andrew Watt, caștigator al mai multor premii GRAMMY®, Dark Matter, marcheaza prima lansare a trupei de…

- Dinamo este in tratative avansate cu Lucas Salinas, extrema de 28 de ani care tocmai s-a desparțit de Ashdod (Israel), unde a jucat ultimul meci pe 13 ianuarie (30 de minute din postura de rezerva). Fotbalistul ofensiv așteapta oferta oficiala din partea clubului Dinamo a perfectat cinci transferuri…

- Legenda fotbalului brazilian Mario Zagallo a murit la varsta de 92 de ani. Familia lui Zagallo l-a descris ca fiind "un tata devotat, un bunic iubitor, un socru grijuliu, un prieten credincios, un profesionist caștigator și o extraordinara ființa umana".

- Britney Spears a spus ca „nu va reveni niciodata in industria muzicala”, dupa ce saptamana trecuta au aparut informatii potrivit carora artista planuieste sa se intoarca in studioul de inregistrari, informeaza BBC.