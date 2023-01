Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii s-au pronunțat in dosarul „ Victoraș Micula imbracat in polițist”, in care fiul milionarului „Frutti Fresh” este acuzat ca s-a filmat imbracat in politist și a condus o autospeciala prin oras cu sirena pornita. Agentul Adrian Haragus, cel care și-a lasat uniforma și mașina de poliție pe…

- Fostul președinte PNL al Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu, a fost astazi condamnat de catre Curtea de Apel Suceava la doi ani și șase luni de inchisoare cu executare. Liberalul Florin Țurcanu, trecut și pe la ALDE, a fost trimis in judecata in anii trecuți pentru o casa construita pe numele…

- Un aradean care a fost condamnat in Italia la 16 ani de inchisoare pentru ca in 2008 si-a impuscat iubita si i-a ars cadavrul, a fost prins de politistii aradeni in localitatea sa natala, Dezna, urmand sa fie prezentat judecatorilor in vederea demararii procedurilor pentru extradare, informeaza Agerpres.…

- Un tanar a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, dupa ce și-ar fi omorat consateanul cu un ciocan. Potrivit actului de invinuire, tanarul este acuzat ca, la pe 5 iunie, in timp ce se afla intr-un sat din raionul Telenești, la consateanul…

- Un elicopter care facea un zbor de antrenament a fost nevoit sa aterizeze forțat, iar imediat dupa ce a atins solul s-a rasturnat. Cele doua persoane aflate la bord, un instructor si elevul sau, nu au fost ranite. Elicopterul a decolat pe pe Aerodromul Cioca, din Timisoara, iar cand a ajuns in apropiere…

- Un barbat de 30 de ani, care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin la 22 de ani de inchisoare. Fetita femeii decedate, rezultata dintr-o alta relatie, si care a ramas orfana, va primi 700 de lei de la barbatul…

- Magistratii Judecatoriei iesene au fost chemati sa solutioneze conflictul dintre doi detinuti ai Penitenciarului. Unul dintre ei fusese agresat de celalalt, cazul transformandu-se intr-un dosar penal. Silviu Motoc si Gabi M. erau detinuti in celule invecinate, primul ispasind o condamnare pentru tentativa…

- Un barbat din Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la doi ani și șase luni cu executare pentru ca, aflandu-se la volanul unui Ferrari, a luat un polițist pe capota. In prima instanța a fost condamnat la inchisoare cu suspendare.