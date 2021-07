Stiri pe aceeasi tema

- Marele campion elvetian, Roger Federer (9 ATP), a anuntat marti seara, pe contul sau de Twitter, ca nu va mai participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august), din cauza accidentarii la genunchi. Federer, care implineste 40 de ani luna viitoare, a suferit doua interventii chirurgicale…

- Eliminat în sferturi de la Wimbledon, Roger Federer a anuntat, marti, ca nu va evolua la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza unei accidentari la genunchi."Din pacate, în timpul sezonului de iarba, am suferit din nou o problema la genunchi si…

- Bianca Andreescu anunta ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea canadiana de tenis a luat aceasta decizie „din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie”. Sportiva spune ca spera sa reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. „Visez sa reprezint Canada…

- Tenismenul belgian David Goffin (20 ATP) a anunțat marți ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, nefiind refacut dupa o accidentare la glezna."Turneul începe pe 24 iulie, iar eu nu am pus înca mâna pe racheta...Timpul este prea scurt pentru mine pentru Jocurile…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a anuntat duminica, 27 iunie, cu o zi inaintea debutului turneului de Grand Slam de la Wimbledon, ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in perioada 23 iulie - 8 august, a informat AFP, preluata de Agerpres.„Eu nu ma…

- ​Nu a participat la Bad Homburg, iar pâna la startul celui de-al treilea Grand Slam al sezonului mai sunt doar câteva zile. Simona Halep a revenit pe centralul de la Wimbledon, la aproape doi ani distanța dupa ce impresiona în finala contra Serenei Williams. Aflata la Londra,…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 WTA, a sosit la Londra, luni, 21 iunie, pentru turneul de la Wimbledon, care se va desfașura in perioada 28 iunie – 11 iulie. Organizatorii au intampinat-o ca pe o adevarata campioana și i-au oferit cadou cu un tort in forma de teren de tenis, cu numele ei scris pe el.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 29 de ani, le-a dat o veste buna fanilor sai. Numarul trei mondial a anuntat, marti, 8 iunie, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist WTA cu prilejul turneului pe iarba de la Bad Homburg (Germania), programat in perioada 20-26 iunie. ”Salut! Am o…