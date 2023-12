Angelina Jolie, surprinsă alături de copiii săi în noul său magazinul Angelina Jolie a fost surprinsa, alaturi de copiii ei Zahara, in varsta de 18 ani, și Knox Jolie-Pitt, in varsta de 15 ani, marți la noul sau magazin, Atelier Jolie. Ca de fiecare data, vedeta surprinde prin look-ul sau. Din imaginile surprinse de paparazzii se poate observa ca Angelina Jolie este stilata la orice ora. Vedeta a optat pentru purtarea unui blazer negru peste un top asortat. In partea de jos, indragita actrița a optat pentru purtarea unor pantaloni care treceau peste incalțaminte. Sursa foto: Daily Mail Ținuta a fost accesorizata cu o pereche de ochelari de soare negri, noteaza Daily… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

