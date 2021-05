Stiri pe aceeasi tema

- Doua mamici frumoase și curajoase. Lili Sandu și Gina Pistol au facut Paștele in deplasare, pe Litoral, nu impreuna, ci separat, fiecare cu iubitul ei și cu copilul ei. Alte doua mamici cunoscute, Alessandra Stoicescu și Ilinca Vandici au plecat peste hotare, iar Paștele le-a prins pe plaja. Gina Pistol…

- „Daca dorim sa avem copiii apropiați de Hristos și de Biserica, daca dorim ca, in tumultul vieții actuale, copiii sa-și gaseasca liniștea, dar și modele de viețuire in Hristos, recomandam parinților sa ii indrume pe cei mici spre lectura creștina” a afirmat Narcisa Cada in contextul Zilei Internationale…

- Pe data de 24 martie 2021, Comisia Europeana a elaborat Strategia UE privind drepturile copilului pentru 2021-2024. Aceasta cuprinde șase domenii tematice și propune masuri concrete: Copiii ca agenți ai schimbarii in viața democratica: redactarea de legi pe ințelesul copiilor, consultari cu copiii privind…

- Felix Taratu, inițiator și cofondator SuperTeach: ”Profesorii aucea mai importanta meserie din lume, iar acest lucru presupune și o mare responsabilitate. Eisunt inițiatorii și facilitatorii triunghiului care are in centru copilul și dezvoltarea sa.” Romulus Simion, director al Școlii Gimnaziale Ion…

- Maine, 17 martie, incepand cu ora 14.30, pe partia din Masivul Rarau va avea loc un concurs de schi destinat copiilor. Va fi prima ediție a Cupei Rarau Ski. Potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a primarului de Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, concursul se va desfașura pe grupe de varsta,…

- Shawn King, vaduva lui Larry King, contesta testamentul scris de mana prin care vedeta de televiziune si-a lasat averea copiilor, potrivit click.ro. La momentul morții reputatului jurnalist, divorțul de Shawn nu fusese finalizat, așa ca femeia considera ca o mare parte a averii ii revine ei. Mai mult,…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul transfrontalier „Ingrijirea de urgența a copiilor din regiunea transfrontaliera Romania – Ucraina”. Proiectul are o valoare totala de 1.321.412 euro, are ca beneficiar lider Spitalul…