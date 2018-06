Angelina Jolie, in pericol sa piarda custodia copiilor. Iata ce s-a intamplat!

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bistrița și-a alertat vecinii dupa ce, suparat ca in fiecare an copiii ii fura ciresele, a infasurat pomul in sarma ghimpata si nu s-a gandit o secunda la consecinte.

- Parintii copiilor care invata la Scoala 124 din Sectorul 5, care a luat foc luni dimineata, sustin ca lucrurile ar fi fost grave daca incendiul ar fi izbucnit in timp ce in unitate erau elevi. Copiii au fost relocati la 3 scoli din zona. "Cand il duceam la scoala aveam o siguranta, acum…

- La initiativa lui Adrian Bucur, mai multi tineri au desfasurat o actiune caritabila la COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE SF. ANDREI din Ploiesti, actiune prin care au adus bucurie si zambete copiilor din centrul de plasament. Teatrul Magic ROTHINI a oferit clipe de magie copiilor, cativa…

- Unul din trei copii e victima bullying-ului la scoala, arata cele mai recente date. Frecvent, agresorii se leaga de aspectul fizic, de statutul social, dar sunt si situatii cand copiii sunt hartuiti pentru ca invata bine la scoala si au note bune. Specialistii spun ca, de cele mai multe ori, copiii-victime…

- Anunțul separarii lor a venit ca un trasnet la Hollywood și, la mai bine de un an și jumatate de cand fostul cuplu și-a spus adio, se pare ca divorțul celor doi are mari șanse sa se pronunțe. Se pare ca Angelina și Brad au ajuns la un acord in ceea ce privește creșterea copiilor și alți termeni ai divorțului.…

- A fost forforta mare din nou miercuri dimineața in parculețul central din Gherla, la o noua ediție a Targului de Paști. Copiii au confecționat produse diverse cu specific pascal, care au fost expuse spre vanzare trecatorilor. Cei mici au fost insoțiți de cadrele didactice – Berindean Daciana, Bereski…