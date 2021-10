Angelina Jolie, exemplu de feminitate și eleganța pe covorul roșu Duminica seara a avut loc, in cadrul 2021 Rome Film Fest, premiera filmului Eternals. Este o producție cu supereroi, marca Marvels, in care Angelina Jolie joaca rolul principal. Așa cum era de așteptat, celebra actrița nu a lipsit de pe red carpet la acest eveniment. Angelina Jolie este un exemplu de feminitate și eleganța pe covorul roșu. La Roma, ea a stralucit la propriu intr-o superba creație Atelier Versace. O rochie in nuanța metalica ce i-a pus superb in valoare silueta fara cusur. Actrița a ales o accesorizare extrem de…