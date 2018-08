Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul zgomotos a celebrului cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt a fost aprig discutat in lumea mondena. Deși locuiesc separat de doi ani, cei doi actori inca de judeca in procesul de divorț

- Dupa divorț, cearta intre celebri actori americani a continuat, spre delicliul presei de peste Ocean. Recent, Angelina Jolie l-a acuzat pe Brad Pitt ca și-a neglijat copiii din punct de vedere financiar.

- Angelina Jolie a depus marti o petitie la o instanta din Los Angeles pentru a continua procedura de divort de Brad Pitt, care, desi a fost demarata in urma cu doi ani, nu a fost finalizata nici pana la acest moment.

- De cand se știe, Crina Abrudan le spune celor care intreaba cum reușește sa aiba un bronz atat de uniform și de frumos, ca nu este un exemplu de urmat și ca nu sfatuiește pe nimeni sa o copieze. Crina Abrudan se bronzeaza fara sa foloseasca vreo protecție solara, se expune de dimineața pana seara și…

- Chiar daca au divortat in urma cu doi ani, lucrurile nu s-au incheiat intre Angelina Jolie si Brad Pitt. Copiii sunt cei care ii determina pe cei doi sa continue sa aiba o legatura. Angelina Jolie si Brad Pitt au impreuna sase copii, de care are grja actrita, care este la un pas sa-i piarda, insa. Totul…

- Sunt niste dive in adevaratul sens al cuvantului si au pretentii absurde la orice ora din zi si din noapte. Care sunt plangerile facute de asistentii personali ai acestor vedete? ANGELINA JOLIE – ANA CHARLOTIAUX Cand ai sase copii, e bines a beneficiezi de tot ajutorul din lume ca sa-i mentii sanatosi…

- In timp ce noi credeam ca apele s-au limpezit intre Brad și Angelina, iata ca cei doi sunt departe de a face pace. Ba mai mult, divorțul lor se intinde pe o perioada nedeterminata, fara speranța de a se incheia anul acesta. Era o vreme in care familia lor era fericita și liniștita S-au separat in 2016,…