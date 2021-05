Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Angela Rusu a devenit mamica in urma cu cateva minute și a postat primele imagini cu fiica sa. Artista de muzica populara a facut publice imagini emoționante chiar de pe patul de spital, in timp ce o saruta pe micuța Maria Anais. Postarea a venit insoțita și de un…

- Angela Rusu, dupa o așteptare de noua luni, a anunțat ca azi va deveni mama pentru a treia oara, la 46 de ani. Cantareața de muzica populara abia aștepta marele moment. Azi, Angela Rusu a anunțat pe Facebook ca va naște. Totodata, ea a dezvaluit și numele pe care il va purta fetița sa. „Azi, cu ajutorul…

- Emily Burghelea a postat o imagine cu fetita ei, in dreptul careia le a povestit fanilor ei, despre cum este viata de mamica si despre cate a invatat o micuta ei.Constanteanca Emily Burghelea a ramas insarcinata si nu a tinut aceasta veste departe de ochii curiosilor, ba chiar si a tinut fanii la curent…

- Bucurie mare in familia Angelei Rusu! Cantareața, in varsta de 46 de ani, care va naște și ea pe 1 iunie, a devenit bunica. Fiica ei cea mare, Larisa, in varsta de 25 de ani, de profesie psiholog, și care locuiește la Sibiu, impreuna cu soțul ei, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, […] The post…

- Bucurie mare in showbiz! Madalina Urloiu a devenit mama pentru prima oara! Frumoasa vedeta a adus-o pe lume pe fiica ei și a soțului sau, Frank Stile. Anunțul a fost facut chiar de fericiții parinți pe rețelele de socializare, postand primele imagini cu micuța. Iata ce nume au ales pentru micuța lor!

- Olimpia Melinte a nascut pentru a doua oara. Actrița din serialul „Vlad” a ajuns ieri la spital , dupa ce a avut contracții, iar in cateva ore a devenit mama din nou. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima imagine cu fetița ei. Olimpia Melinte a postat pe Instagram, prima imagine cu fetița…

- Beatrice Olaru, caștigatoarea sezonului doi Extalon, a devenit mama pentru prima data. Beatrice și soțul ei, Alexandru, sunt in culmea fericirii, dupa ce micuța lor a venit pe nume. Fosta concurenta de la Kanal D a publicat prima imagine cu micuța ei și a dezvaluit numele ales pentru ea.„Ana Malvina…