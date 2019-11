Stiri pe aceeasi tema

- "Trilogia transilvana", de Miklos Banffy si "Simetria dorintelor", de Eshkol Nevo, se afla intre cele noua volume nominalizate la Premiul Cartea Anului, editia a XVIII-a, proiect al Uniunii Scriitorilor din Romania.

- Uniunea Scriitorilor din Romania (USR), filiala Iasi, a acordat, la finele saptamanii trecute, premii pentru o serie de categorii de aparitii editoriale din cursul anului 2018,printre laureatii acestei editii numarandu-se trei scriitori suceveni – Mircea A. Diaconu, Angela Furtuna si Gheorghe ...

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie "mai buna"."Astazi am votat pentru presedintele Romaniei. Ma voi prezenta si in turul doi. Speram si intr-o Romanie mai buna, intr-o Romanie care sa isi recapete demnitatea pe…

- O noua "Seara de poezie", organizata de Casa de Poezie „Light of ink" și Cenaclul literar „Zidul de Hartie", se va desfașura vineri, 18 octombrie, incepand cu ora 18.30, la Casa B+B (str. Mihai Eminescu, 18B, vizavi de Baia Publica).Invitați speciali: poeta ...

- In perioada octombrie 2019 - octombrie 2020, KMG International sprijina asociația Merci Charity pentru a imbunatați accesul familiilor din mediul rural la servicii de medicina dentara pentru copii. 1.000 de copii din 40 localitați din județele Constanța, Prahova și Galați vor primi ingrijire dentara…

- Casa de Poezie „Light of ink" & Cenaclul literar „Zidul de Hartie" revin joi, 26 septembrie 2019, incepand cu ora 18.30, cu o noua intalnire sub egida "Seara de Poezie", gazduita de Casa B+B (str. Mihai Eminescu, 18B).Evenimentul de joi o aduce in prim-plan ...

- 'In ultimii ani am deschis in jur de 20 de statii. Pentru viitor planificam sa deschidem in jur de 70 de statii, in urmatorii 4 ani. Dezvoltarea pe partea de retail este in cadrul fondului kazah-roman de investitii, care a fost creat la inceputul anului 2019. Pentru 2019-2020 planificam deschiderea…