- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, incepe joi o vizita in Statele Unite ale Americii, cu participarea șefului Statului Major, generalul Daniel Petrescu. Delegația MApN va avea intalniri la Washington cu secretarul apararii, Lloyd Austin.

- Pe cand, in mod oficial s-a recunoscut de partea americana ca respectiva drona a cazut "accidental", presa romaneasca nu vrea sa cedeze si titreaza in mod manipulator "pe invers", lasand informatia oficiala in planul secund! Dupa cum se stie, președintele Statului Major interarme, generalul Mark Milley,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat intr-un interviu pentru CNN ca armele și echipamentele pe care Statele Unite le furnizeaza Ucrainei ii vor ajuta pe ucraineni sa ia inițiativa pe campul de lupta și sa sparga liniile defensivei ruse. El crede ca Razboiul se va incheia la masa…

- Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul sau in Ucraina, a declarat marti presei seful statului major american, generalul Mark Milley, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA. „Rusia este acum o paria globala si lumea continua sa fie inspirata de curajul…

- Primele patru sisteme antiaeriene Patriot au fost recepționate de Romania. Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar , și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au efectuat marți o vizita de lucru la Regimentul 74 PATRIOT Mihai Bravu. Cu ocazia asta, MApN informeaza ca al doilea…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca balonul doborat de SUA peste Oceanul Atlantic, sambata, a fost folosit de guvernul chinez „intr-o incercare de a supraveghea locuri strategice din Statele Unite”, anunta CNN, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oficialii occidentali din domeniul apararii se intalnesc vineri in Germania pentru a stabili ce noi arme vor trimite Ucrainei, in perspectiva unei escaladari a conflictului in aceasta primavara. Sub presiunea aliaților, Germania trebuie sa decida daca va da unda verde livrarii tancurilor de lupta pe…