Angajații unui aeroport, șocați. Un pasager avea în bagaj aproape 90 de reptile Ofiterii vamali au descoperit 87 de reptile in bagajele unui pasager pe aeroportul din Viena, transmite marti DPA, informeaza Agerpres. Cele 85 de soparle gecko si doi serpi, la care se adauga si doi scorpioni, au o valoare totala pe piata de 47.000 de euro, conform unui comunicat al Ministerului austriac de Finante. Pasagerul in varsta de 50 de ani a sosit la Viena cu un zbor din capitala Etiopiei, Addis Abeba. El a incercat sa foloseasca iesirea pentru pasageri care nu au bunuri de declarat la intrarea in Austria, dar a fost abordat de vamesi care i-au verificat bagajele. Socati, acestia au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ofiteri vamali au descoperit 87 de reptile in bagajele unui pasager pe aeroportul din Viena, transmite marti DPA, informeaza Agerpres.Cele 85 de soparle gecko si doi serpi, la care se adauga si doi scorpioni, au o valoare totala pe piata de 47.000 de euro, conform unui comunicat al Ministerului austriac…

- Un barbat a fost prins pe aeroportul din Viena cu aproape 90 de reptile in bagaje. Pasagerul in varsta de 50 de ani a sosit la Viena cu un zbor din capitala Etiopiei, Addis Ababa. Cele 85 de soparle gecko si doi serpi, la care se adauga si doi scorpioni, au o valoare totala pe […] Articolul Barbat prins…

- 87 de reptile ascunse in trei cutii, cu o valoare estimata la aproape 50.000 de euro, au fost gasite de ofițerii vamali in bagajele unui pasager, pe aeroportul din Viena, a informat agenția DPA, preluata de Agerpres.Barbatul, in varsta de 50 de ani, aterizase la Viena cu un zbor din capitala Etiopiei,…

- Ofiteri vamali au descoperit 87 de reptile in bagajele unui pasager pe aeroportul din Viena, transmite marti DPA, citata de Agerpres. Cele 85 de soparle gecko si doi serpi, la care se adauga si doi scorpioni, au o valoare totala pe piata de 47.000 de euro, conform unui comunicat al Ministerului austriac…

- Ofiteri vamali au descoperit 87 de reptile in bagajele unui pasager pe aeroportul din Viena, transmite marti DPA, citata de Agerpres. Cele 85 de soparle gecko si doi serpi, la care se adauga si doi scorpioni, au o valoare totala pe piata de 47.000 de euro, conform unui comunicat al Ministerului austriac…

- Patru catelusi au fost salvati de pompierii din Hunedoara dupa ce au cazut intr-un canal. Animalele traiau pe langa un bloc, iar o femeie obisnuia sa ii ingrijeasca, insa la un moment dat a observat ca lipsesc si i-a descoperit cazuti in canal, astfel ca a chemat salvatorii, scrie news.ro.”Fascinati…

- Pana in prezent, 22 de cetateni romani si 4 membri de familie ai acestora, cetateni sudanezi, au cerut asistenta pentru evacuarea din Sudan, a anunțat duminica Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat de presa.MAE precizeaza ca, in contextul evolutiilor legate de situatia de securitate…

- Deficitul bugetului federal al Rusiei s-a situat la 2.400 miliarde de ruble (28,93 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2023, in urma majorarii cheltuielilor si a reducerii veniturilor din energie, a informat Ministerul de Finante, transmite Reuters. In primul trimestru din 2022, Rusia inregistrase…