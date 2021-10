Stiri pe aceeasi tema

- De vineri, accesul in Primaria Tulcea este permis doar persoanelor vaccinate, care au trecut prin boala sau au un test negativ COVID. In cazul persoanelor nevaccinate s-a decis telemunca. Anunțul a fost facut, joi, pe Facebook de instituție, dupa ce incidența in orașul Tulcea a ajuns la 9,43 la mia…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile franceze au revizuit conditiile de intrare in Republica Franceza, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, potrivit informatiilor comunicate public de autoritatile franceze, incepand cu data de 11 octombrie 2021, a fost redusa la 24 de ore…

- Angajații din sistemul sanitar, public și privat, care sunt nevaccinați, vor fi obligați sa se testeze pe proprii bani. Proiect de lege Angajații din sistemul sanitar, public și privat, care sunt nevaccinați, vor fi obligați sa se testeze pe proprii bani. Proiect de lege In cursul zilei de joi, premierul…

- Turistii sunt asteptati sambata la ultima zi a Sarbatorii borsului de peste, eveniment organizat de Primaria comunei Crisan pentru a promova traditiile comunitatilor locale din Delta Dunarii. Sarbatoarea a inceput vineri dupa-amiaza, odata cu sosirea in barci a celor care au pregatit preparatele pescaresti…

- Mii de angajați ai unor lanțuri de magazine din Australia vor fi nevoiți sa demonstreze ca s-au vaccinat anti-Covid. In caz contrar, nu vor primi bonusuri de Craciun. Conducerea grupului Spotlight, care deține lanțurile de magazine Anaconda, Mountain Designs și Harris Scarfe, și-a informat printr-un…

- Anunțul a fost facut chiar pe pagina de socializare a instituției. Decizia a fost luata printr-o dispoziție a primarului municipiului Ramnicu Valcea care dateaza din data de 1 septembrie. Prin urmare, incepand cu data de 1 octombrie, salariații primariei vor avea acces in sediile administrative in care…

- Profesorii, cadrele nedidactice, dar și personalul auxiliar nevaccinat impotriva Covid-19 va trebui sa prezinte un test negativ la Covid-19 o data la 14 zile, testul fiind facut din banii proprii. O decizie in acest sens a fost luata astazi de catre Comisia Extraordinara de Sanatate Publica, in contextul…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca in Coalitie si in Guvern au avut loc discutii despre stimularea campanie de vaccinare, in conditiile in care autoritatile se tem de valul patru al pandemiei. Printre posibilele masuri, Barna a anuntat ca romanii ar putea merge la mall in weekend doar daca…